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Attualità | 16 aprile 2026, 09:00

Stop all'abbandono di nastri colorati e palloncini in gomma a Celle: il sindaco firma l'ordinanza

Una scelta presa per tutelare la salute degli animali e l'ambiente

Stop all'abbandono di nastri colorati e palloncini in gomma a Celle: il sindaco firma l'ordinanza

Stop all'utilizzo di nastri colorati, palloncini in gomma e materiale simile riempito con gas più leggeri dell'aria.

Il Sindaco di Celle Marco Beltrame ha firmato un'ordinanza di divieto per  tutelare e salvaguardare il patrimonio ambientale e faunistico e per evitare che i palloncini, sollevati in aria ricadano poi sul suolo terrestre e lacustre sotto forma di rifiuto e vengano ingeriti eventualmente  dagli animali causandone la morte.

"Studi effettuati a livello internazionale hanno dimostrato le conseguenze dannose dei frammenti di  palloncini e nastri colorati che li trattengono abbandonati nell’ambiente; a causa dell’inquinamento e del pericolo che i palloncini pongono alla vita marina, molti Stati ne  hanno vietato i lanci massivi; i frammenti di palloncini abbandonati spesso finiscono per essere ingeriti da animali marini e terrestri,  organismi presenti in natura e diverse specie di uccelli, causandone irrimediabilmente il decesso" si legge nell'ordinanza del primo cittadino.

Ai trasgressori verrà comminata una sanzione amministrativa che varia dai 25 euro ai 500 euro secondo la gravità del fatto.


 

Luciano Parodi

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