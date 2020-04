Radio Onda Ligure 101: intervista a Francesco Bertoli, protagonista di "Amici"

Anche oggi un giovane protagonista della scena musicale italiana si racconta a Radio Onda Ligure 101. Oggi pomeriggio alle 17.45 intervista a Francesco Bertoli, protagonista dell'edizione di quest'anno di Amici Di Maria De Filippi.

Sarà un'occasione per conoscere meglio il giovane cantautore lombardo e ascoltare il suo album "Carpe Diem".

Milanese classe 1996, amatissimo sui social, Francesco ha fatto della sua passione per la musica, e per il canto in particolare, la sua ragione di vita. La musica, infatti, lo accompagna da quando all’età di 6 anni ha iniziato a studiare canto, in seguito pianoforte, per poi approcciarsi al Beatbox da autodidatta.

Durante l’adolescenza Bertoli fa esperienza con diverse band sperimentando differenti generi musicali, dal Rock al Soul, dal Blues al R&B, sempre in lingua inglese. Con i JARVIS, in particolare, vince il premio MTV New Generation Award nel 2015.

Nel 2018 inizia il percorso da solista lavorando a brani inediti in italiano e nel 2019 si esibisce al prestigioso Premio Lunezia. Dopo la partecipazione ad Amici 2020 pubblica il suo album di debutto “CARPE DIEM” .

