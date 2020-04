Albisola, il primo piano della casa di riposo San Nicolò e Giuseppe diventerà un'area Covid19

A causa dell'emergenza Coronavirus il sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini ha firmato un'ordinanza che ordina che il primo piano della Casa di Riposo SS. Nicolò e Giuseppe sia destinato ad Area COVID-19 per un eventuale isolamento degli ospiti che venissero contagiati dal virus, predisponendo delle opere di separazione con paratie nelle camere e nel corridoio.

Saranno inoltre predisposti interventi straordinari di sanificazione e disinfezione degli ambienti di tutta la struttura albisolese presente in piazza Mameli.

Nelle settimane scorse su ordinanza sindacale era stata prevista la chiusura degli accessi all'alloggio per anziani da parte di parenti e di altre persone non autorizzate per tutelare gli ospiti.

"L'Asl ha predisposto dei controlli sierologici e per non essere impreparati abbiamo dato vita a questa realizzazione - spiega il primo cittadino - al momento non si registrano fortunatamente casi".