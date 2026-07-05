Albissola, non solo i bagnini nelle spiagge libere: pronti a presidiare il litorale i cani di salvataggio

Non solo bagnini sulle spiagge libere ma anche due membri a quattro zampe della Scuola Cani di Salvataggio della Liguria.

Da questa mattina ad Albissola Marina nella spiaggia libera vicino al Monumento al Leoncillo sono ritornati per la sesta stagione quindi tre assistenti bagnanti più che speciali, pronti insieme ai bagnini a salvare chi riscontrerà difficoltà in mare.

Due unità cinofile saranno quindi presenti al mattino dalle 9 alle 18 in tutte le domeniche di luglio e agosto, compreso Ferragosto. Tre cani labrador Dark, Thor e Eddy e nel pomeriggio in servizio anche il pastore bernese Sophie.

"È una bella abitudine e collaborazione consolidata ed è molto importante perché hanno salvato più di una persona nelle ultime stagioni. Il Comune crede che ci siano spiagge libere e soprattutto sicure perché la sicurezza in mare supera ogni altro ostacolo e problematica. Vengono tutti gratuitamente e a proprie spese a fornire questo servizio. È un fiore all'occhiello e vorremmo continuare potenziando l'attività" ha detto l'assessore Roberto Bragantini.

Nelle ultime stagioni non sono mancati gli interventi di salvataggio nel mare albissolese da parte dei cani-bagnini.

Nel 2022 i due golden retriever Yuma e Max avevano salvato in mare due bambini e il papà. Nel 2023 ad agosto Mokha e nuovamente Max avevano tratto in salvo un uomo che non riusciva più a tornare a riva.

E nel 2023 avevano salvato una ragazza in difficoltà in mare. La giovane si era allontanata con un piccolo salvagente che le era sfuggito dalle mani e non sapendo nuotare, stava rischiando di annegare. Fortunatamente i soccorritori e i lifeguard a quattro zampe l'hanno tratta in salvo. Ad intervenire i soccorritori Paola, Manu e Giovanni con i cani Eddy, Bred e Ginger.

Lo scorso anno invece un bambino di 7-8 anni si era tuffato con il mare montante da scirocco con onde corte e ripide e dopo poche bracciate aveva iniziato a finire con la testa sotto l'acqua.

Erano intervenuti quindi prontamente i due cani della Scuola Cani di Salvataggio della Liguria Mirò e Noelle e i soccorritori Valentina e Fabio evitando conseguenze peggiori trasportando il piccolo a riva.