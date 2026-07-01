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Cronaca | 01 luglio 2026, 23:00

Albisola, telone trascinato dal vento colpisce un Intercity: disagi limitati sulla linea

L'inconveniente si è verificato questo pomeriggio. La corsa è potuta proseguire con il pantografo posteriore

Albisola, telone trascinato dal vento colpisce un Intercity: disagi limitati sulla linea

Il maltempo che ha colpito il savonese nel pomeriggio di oggi, con forti raffiche di vento, ha causato alcuni disagi alla circolazione ferroviaria.

All'altezza di Albisola Superiore, un telone trascinato dal vento si è impigliato sul pantografo anteriore del treno Intercity 641 diretto a Ventimiglia.

L'inconveniente non ha avuto conseguenze rilevanti sulla sicurezza né sulla circolazione: il pantografo danneggiato, utilizzato per captare la corrente dalla linea elettrica, è stato immediatamente disattivato. Il convoglio ha quindi proseguito il viaggio utilizzando il pantografo posteriore.

L'episodio ha comportato un ritardo di circa 30 minuti, senza ulteriori criticità.

Luciano Parodi

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