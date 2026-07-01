Lavori sulla Sp2 ad Albisola, per tre mesi senso unico alternato

Scatterà da domani, giovedì 2 luglio fino a mercoledì 30 settembre il transito a senso unico alternato sulla SP 2 Albisola Superiore-Ellera-Stella S.Giovanni.

La Provincia di Savona per consentire di eseguire i lavori di scavo in mini-trincea e tradizionale per attraversamenti, la posa dei pozzetti e la posa del cavo in Fibra Ottica FTTH, ha disposto una limitazione temporanea della circolazione sulla provinciale nel tratto del comune albisolese dal km 0+449 al km 6+345 con la presenza del semaforo o dei movieri in base all'intensità dei flussi veicolari nel cantiere mobile.

Gli interventi quindi dureranno praticamente tre mesi e nella fascia oraria dalle 8.30 alle 17.30.

È stata inoltre prevista la sospensione delle lavorazioni e la chiusura del cantiere, con il ripristino delle normali condizioni di viabilità, nel fine settimana, a partire dalle 19 del venerdì sino alle 8 del lunedì successivo.