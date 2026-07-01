Albisola Superiore, al Santuario della Madonna della Pace il concerto "Chants sacrés du monde"

Unire le persone attraverso la musica, in un luogo che della pace ha fatto la sua storia. Sabato 4 luglio 2026, alle ore 21:00, il Santuario della Madonna della Pace si prepara ad ospitare "Chants sacrés du monde" (Canti sacri del mondo), un concerto speciale nato da un vero e proprio gemellaggio musicale tra Italia e Francia.

L'evento è promosso dal Coro Polifonico città di Albisola Superiore e fortemente sostenuto dall’Amministrazione Comunale, che ha voluto puntare su una serata di cultura di alto livello, ma aperta a tutti.

Davanti all'altare si alterneranno due realtà straordinarie: i francesi de Le Chœur des Ateliers, guidati dal Direttore M° Lisa Magrini e il Coro Polifonico città di Albisola Superiore, diretto dal M° Andrea Ravazzano.

La scelta del Santuario è il vero valore aggiunto della serata. Questo splendido edificio, immerso nel verde sulla strada verso Stella, nasce proprio da una storia di riconciliazione: fu costruito nel 1482 per sancire la fine delle storiche liti territoriali tra i cittadini di Albisola e quelli di Stella. Oltre alla sua atmosfera accogliente, il Santuario è un piccolo gioiello d'arte che custodisce, tra le altre cose, una bellissima statua della Madonna col Bambino della scuola del Bernini.

Sabato sera questo luogo si riempirà di canti e tradizioni spirituali da tutto il mondo, sfruttando un'acustica naturale che promette di emozionare il pubblico.

L'appuntamento è per il 4 luglio alle 21:00. L'ingresso è gratuito: l'occasione perfetta per godersi una serata estiva diversa, fatta di musica, storia e bellezza.