Coronavirus nelle altre province liguri: dopo tanti giorni di picco, un solo decesso nell'Imperiese

Continua a calare il numero delle vittime per Coronavirus in provincia di Imperia. Nelle ultime 24 ore l’Asl 1 imperiese infatti segnala il decesso di una donna di 73 anni della provincia di Imperia scomparsa presso l’Ospedale di Sanremo, con patologie pregresse associate. Ad oggi sono 146 le persone morte in questa provincia dall'inizio dell'emergenza Coronavirus.



Due uomini di 85 e 86 anni sono il bilancio delle ultime 24 ore presso gli Ospedali Galliera di Genova.

Tre invece i morti registrati alla Asl 5 La Spezia: una donna di 57 anni e due uomini di 68 e 83 anni.