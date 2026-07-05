Alassio piange Giampaolo Fracchia, storico balneare ed ex vicesindaco

"Da parte mia e di tutta l'amministrazione comunale esprimo il più profondo cordoglio per l'improvvisa scomparsa di Giampaolo Fracchia, che ci addolora e colpisce la nostra comunità".

Così il sindaco di Alassio Marco Melgrati, che aggiunge: "Ci stringiamo con affetto a suo figlio Gianemanuele, Amministratore Unico della società partecipata Gesco, e a tutta la sua famiglia. Storico balneare, per anni presidente dell'Associazione Bagni Alassio, già vicesindaco e assessore del Comune di Alassio, nonché vicepresidente regionale dell'Udc, nel corso della sua vita Giampaolo Fracchia ha ricoperto numerosi ruoli per la città di Alassio, che lo hanno reso una figura di riferimento".

"Fino agli ultimi giorni ha continuato a mettere a disposizione della comunità il proprio impegno e la propria competenza, partecipando attivamente ai tavoli della Rete di Destinazione Alassio e contribuendo con passione ai percorsi di sviluppo e valorizzazione del nostro territorio".

"La sua dedizione e il profondo amore per Alassio rappresentano un'eredità preziosa, che, insieme al ricordo indelebile del caro Giampaolo, raccogliamo e portiamo con noi nel futuro della città", conclude il sindaco.