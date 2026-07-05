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Cronaca | 05 luglio 2026, 16:12

Savona, accoltellamento al Prolungamento in Piazzale Eroe dei due Mondi: un ferito in codice rosso

La coltellata al basso ventre a seguito, pare, di una lite. Sul posto carabinieri e polizia

Savona, accoltellamento al Prolungamento in Piazzale Eroe dei due Mondi: un ferito in codice rosso

Ancora una volta un episodio di cronaca al Prolungamento di Savona. In questa occasione però in pieno giorno. 

Intorno alle 15.30, una lite, pare tra due persone, è sfociata con un accoltellamento ed immediati sono scattati i soccorsi in Piazzale Eroe dei Due Mondi. 

Sul posto sono intervenuti l'automedica del 118 e la Croce Bianca di Savona. La persona ferita è stata colpita al basso ventre e dopo essere stata stabilizzata è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Paolo di Savona. 

Sul lungomare per le indagini e gli accertamenti del caso anche i carabinieri e la polizia.

Redazione

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