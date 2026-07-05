Incendio boschivo a Sassello: nuovo intervento dei vigili del fuoco in località Giardini

Nuovo intervento dei vigili del fuoco in località Giardini, a Sassello, già interessata nei giorni scorsi da un incendio boschivo. Nella giornata odierna si sarebbe verificata una lieve ripresa del rogo, che ha reso necessario il ritorno delle squadre sul posto.

Secondo quanto riferito, si tratterebbe di un episodio di modesta entità, più legato alla necessità di completare le operazioni di bonifica che a una vera e propria riattivazione dell’incendio. Le fiamme, infatti, sarebbero state rapidamente circoscritte, mentre le attività si sono concentrate soprattutto sulla messa in sicurezza dell’area.

Le verifiche successive avrebbero evidenziato come la bonifica effettuata nei giorni precedenti non fosse stata ancora del tutto sufficiente, rendendo necessario un intervento più approfondito per evitare ulteriori riprese. La situazione è comunque sotto controllo.