La nave Open Arms attracca a Savona: a bordo 85 persone salvate nel Mediterraneo (FOTO)

È attraccata in porto a Savona poco prima delle 18.00 la nave Open Arms con a bordo 85 migranti in arrivo dall'Egitto, la Somalia e il Bangladesh, soccorsi nel Mediterraneo, di cui 22 minori non accompagnati.

"Erano partiti da Misratah, in Libia, quattro giorni fa, e si trovavano in mare da oltre 96 ore a bordo di una barca di legno in condizioni estremamente pericolose dato il sovraffollamento e la presenza di persone a bordo che necessitavano di assistenza immediata.

L'imbarcazione, infatti, era priva di qualsiasi dispositivo di salvataggio o attrezzatura per la navigazione" aveva spiegato l'Ong spagnola che aveva puntato il dito contro la distanza dal luogo del soccorso e i giorni di navigazione in più per arrivare nello scalo savonese.

Ad accogliere la nave il consueto dispositivo di assistenza e sicurezza coordinato dalle autorità locali. Sul posto saranno presenti operatori sanitari, personale del 118, volontari della Croce Rossa Italiana e della Croce Bianca di Savona, oltre agli uomini delle forze dell’ordine, tra cui Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza.

Sono in corso i controlli sanitari della sanità Marittima.

Alcuni migranti andranno in Toscana, altri verso le comunità del Molise e una trentina di adulti saranno destinati ai Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) a Savona, Imperia e La Spezia con gli altri che saranno distribuiti in altre regioni.