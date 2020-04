Tre domande sul “dopo quarantena” dal dentista

Cari lettori di Savona News, quando tornerete (probabilmente presto) a proseguire le cure dal vostro dentista, è facile che noterete dei cambiamenti. Ve ne anticipo qualcuno e, per semplicità, ve lo presento sotto forma di “domande e risposte”:

Perché il mio dentista mi fa mettere la giacca in un sacchetto e la tiene da parte?

Le giacche, così come cappotti, soprabiti ecc… vengono facilmente a contatto con superfici che possono essere contaminate dal corona virus (soprattutto se si viaggia sui mezzi pubblici). Per tutelare i pazienti in modo che venga ridotta la possibilità di contagio, molti dentisti, almeno nelle prime fasi di ripresa del lavoro, sceglieranno di non appendere giacche cappotti ecc. su attaccapanni dove possano venire a contatto con altri.

Perché il mio dentista mette la mia borsa in un sacchetto quando entro nell’area clinica?

Per le stesse ragioni di prevenzione del contagio alcuni dentisti sceglieranno di isolare le borse delle pazienti in un sacchetto, custodendole poi all’interno dello studio

Perché il mio dentista non mi lascia tenere in mano il mio cellulare?

Telefoni e computer sono oggetti difficilmente igienizzabili e raccolgono spesso molti batteri sulla loro superficie. Al loro ingresso in studio i pazienti vengono invitati a disinfettarsi le mani, se continuassero a maneggiare il cellulare la disinfezione iniziale risulterebbe inutile. È quindi consigliabile che, prima di accedere, i pazienti mettano il cellulare in modalità silenziosa, poiché durante la seduta anche il personale di studio dovrà evitare il più possibile di toccare oggetti provenienti dall’ esterne della zona operativa.

