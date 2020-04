E' stato lanciato l'allarme intorno alle 16.00 per un incidente a Savona in via Servettaz nei pressi dell'incrocio con via Calamaro. Ad essere coinvolti un'auto e uno scooter.

Immediato l'intervento dei militi del pronto intervento che hanno soccorso il conducente del mezzo a due ruote, lievemente ferito, e lo hanno trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo.