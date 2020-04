Lutto nella comunità di Millesimo: è mancata la consigliera comunale Valentina Riolfo

La comunità di Millesimo piange Valentina Riolfo, scomparsa all'età di 39 anni a causa di un brutto male.

Molto nota nel borgo per essere la titolare, assieme alla sorella Paola, de "La Bottega dei Sapori" situata in piazza Italia. Era consigliera comunale del gruppo di minoranza "Diventiamo Sindaco".

Il cordoglio del comune di Millesimo : "In questa giornata uggiosa la nostra comunità è stata colpita da un grave lutto. È venuta a mancare Valentina Riolfo, giovane donna molto conosciuta nel nostro paese per il suo impegno professionale, sociale e civile. Il sindaco Aldo Picalli e tutta l'amministrazione comunale di cui lei faceva parte, esprimono insieme a tutta la comunità millesimese profondo e sincero cordoglio per la prematura scomparsa di Valentina e formulano le più sentite condoglianze al marito Stefano, ai fratelli Paola e Silvio e tutti coloro che le hanno voluto bene".