Ex Acna di Cengio: un nuovo decreto per la bonifica e messa in sicurezza

La bonifica e la messa in sicurezza dell'ex Acna di Cengio torna nuovamente alla ribalta con un decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 20 aprile 2020.

Lo scorso 6 aprile infatti, il ministro dell'ambiente e del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo - si legge sulla Gazzetta - ha espresso un giudizio di compatibilità ambientale per il 'Progetto di bonifica con misure di messa in sicurezza del sito ex Acna di Cengio - Area A1", già parzialmente realizzato, presentato dalla società Eni Rewind (già Syndial S.p.A.) dall’esito positivo subordinato al rispetto delle condizioni ambientali.

Il termine per la conclusione dei lavori è stata fissata in cinque anni dalla data di pubblicazione del decreto - viene riportato sempre sulla Gazzetta - Decorso tale termine, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell’impatto ambientale dovrà essere reiterata.