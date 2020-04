"Libri per sopravvivere a": i genovesi Matteo e Filippo danno vita ai podcast letterari

Inizi, dubbi, futuro, carnevale, traslochi, Coronavirus, pesci d'Aprile e calcio. Sono questi gli argomenti delle prime 6 puntate di "Libri per Sopravvivere A" ideate da Matteo Faccio e Filippo Lazzarini, entrambi 28enni di Genova e Arenzano, due amici che hanno dato vita a questi podcast dove al centro naturalmente ci sono i libri e argomenti diversi sul quale discutere in un periodo storico nel quale la magica carta ci sta piano piano abbandonando per lasciare spazio alla tecnologia.

Nella giornata mondiale del libro e della libertà d'autore, oggi, 23 aprile, non potevamo non raccontarvi di questa iniziativa nata registrando il 5 e 19 febbraio e 4 marzo le prime due puntate a Campuswave Radio, la web radio dell'Università di Genova con sede a Savona nel quale per anni i due genovesi si sono dilettati dietro ai microfoni, proseguendo a registrare dalle loro abitazioni vista l'emergenza Coronavirus ogni due settimane scegliendo il mercoledì come appuntamento fisso.

"Matteo e Filippo rappresentano due differenti categorie umane: un lettore forte, uno debole, che va spronato e incuriosito, per strappargli l’impegno di tornare a leggere. Tre libri per volta, e ogni volta utili a “sopravvivere a” qualcosa. Ma non aspettatevi dei manuali, piuttosto “Libri per sopravvivere all’organizzazione di Capodanno”, 'Libri per sopravvivere alla nuova manovra economica', 'Libri per sopravvivere al wi-fi che non funziona' e via così. Un podcast per giovani e meno giovani, per chi ami leggere o chi senta il bisogno di una spintarella per non perdere, o per ritrovare, il piacere della lettura" spiega Filippo.

"Libri Per Sopravvivere A (LPSA per gli amici, dunque per chi ci legge qui e ora) è il podcast ideato da me e Filippo. L'argomento, come i più arguti avranno intuito, sono i libri: libri da leggere, da consigliare, da raccontare. In confidenza e serenità, come ci stessimo bevendo una roba alle Erbe (per gli expat: santo epicentro della movida dei vicoli che ci manca tanto tanto)" Il target? Beh, il target siete voi" prosegue Matteo.

"Date un'occhiata agli episodi pubblicati finora: LPSA Traslochi, LPSA Carnevale, LPSA Calcio che non c'è. E su questa linea proseguiremo. In base all'attualità, al calendario, a comuni esperienze" conclude Matteo.

Dove li potete trovare? Ovunque. Su Spotify, su Spreaker, su Apple Podcast, sulla pagina Facebook "Libri per Sopravvivere a...Facebook e sul sito libripersopravviverea.it