Coronavirus, "contagio zero" nelle residenze spotornesi. Il grazie del sindaco Fiorini: "Gli anziani sono uno dei tesori più preziosi da proteggere"

"In una situazione come quella che stiamo vivendo, in cui in particolare le residenze per anziani sono le strutture più a rischio per le infezioni da Covid e gli anziani che ci vivono sono uno dei tesori più preziosi che abbiamo da proteggere, desidero sulla scorta della buonissima notizia di ieri, fare i miei complimenti e un sentito ringraziamento a nome di tutti gli Spotornesi a tutti gli operatori che in questi difficili momenti hanno prestato assistenza e compagnia ai nostri anziani, cercando anche di tenerli su di morale in un periodo in cui non possono ricevere le visite dei loro familiari. Ma sopratutto sono riusciti con altissima professionalità ed attenzione a tenere il coronavirus fuori dalla porta". Così Mattia Fiorini, sindaco di Spotorno, con un post sul proprio profilo Facebook.

"Desidero perciò ringraziare per l'Opera Pia Siccardi-Berninzoni il Presidente Rino Lecce e tutto il Consiglio di Amministrazione Marina Genta, Ezio Battistelli, Maria Toso e Gian Carlo Pozzetti, la Direttrice della struttura Sara Bonicelli e il Direttore Sanitario Dott.sa Veruska Schoepf e tutto il personale di Sereni Orizzonti e per La Quiete la Direttrice della struttura Naika Girardi, Il Direttore Sanitario Dott. Graziano Dominici e tutto il personale della RP La Quiete - Gruppo La Villa" ha infine concluso Fiorini.