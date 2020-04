Borghetto Santo Spirito in lutto: il Coronavirus si porta via Antonio De Vita

"La scomparsa di Antonio mi riempie il cuore di dolore. Perdere in questo modo un uomo di grandissima umanità, una persona umile ma profonda, sensibile e allegra con tutti è davvero straziante - commenta il sindaco di Borghetto, Giancarlo Canepa -. Nella mattinata dell’8 di marzo mi aveva telefonato per farmi sapere che lo avevano messo sotto ossigeno. Poi non sono più riuscito a sentirlo. Lascerà un grandissimo vuoto in tutti noi".