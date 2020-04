Controlli dei carabinieri contro lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti: tre arresti a Borghetto, Loano e Ceriale

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e nel quadro delle attività volte a contrastare il degrado urbano connesso al fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia di Albenga hanno avviato negli ultimi giorni controlli sistematici a tappeto di strutture abbandonate e domicili di pregiudicati.

Sono state controllate tutte le aree interdette all’accesso dalle Amministrazioni Comunali ed i centri storici. 10 pattuglie con il supporto di militari del 2° Battaglione Carabinieri “Liguria” di stanza a Genova, giunti appositamente per rinforzare i dispositivi di controllo sul territorio hanno setacciato i Comuni della riviera da Albenga a Finale Ligure.

Oltre 20 posti di blocco sono stati istituiti sulle arterie stradali principali e secondarie, oltre naturalmente al presidio dei caselli autostradali. Durante i serrati controlli sono stati catturati tre malviventi.

Uno è stato catturato a Borghetto Santo Spirito dai Carabinieri della locale Stazione, che hanno rintracciato e controllato un 51enne marocchino su cui pendeva un ordine di carcerazione per l’espiazione della pena della reclusione in carcere per un furto commesso a Borghetto S. Spirito e per il quale era stato condannato ad un anno.

Uno spacciatore è stato invece arrestato dai Carabinieri di Loano che hanno rintracciato un marocchino 26enne ed eseguito l’ordinanza di carcerazione in sostituzione della misura dell’affidamento in prova ai servizi emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Genova. Il soggetto era stato fermato due giorni prima ad un posto di blocco dei Carabinieri, in compagnia di un connazionale. Addosso aveva oltre 20 grammi di cocaina per il quale era stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio. Il connazionale in quel frangente veniva invece segnalato alla Prefettura per il possesso di alcun grammi di hashish ritenuti “ad uso personale”.

Un cittadino marocchino di 38 anni è stato invece arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Albenga, tra Albenga e Ceriale. L’uomo, pregiudicato per reati in materia di droga ed arrestato più volte dai Carabinieri ad Albenga, deve ora restare in carcere perché ha violato la misura cautelare dell’obbligo della presentazione quotidiana ai Carabinieri di Ceriale, provvedimento questo disposto dalla Procura di Savona. Tali violazioni erano state puntualmente segnalate all’Autorità Giudiziaria dalla Stazione Carabinieri di Ceriale.