Coronavirus, controlli della Polizia in autostrada: controllate 130 auto, sanzionata una persona

Ieri mattina la Polizia di Stato ha realizzato un servizio straordinario, finalizzato alla verifica del rispetto delle regole predisposte dai decreti governativi, in tema di limitazioni alla viabilità, in vigore in questo periodo di emergenza sanitaria.

Nel corso dell’attività - che ha interessato il tratto dell’Autostrada A10 direzione Ventimiglia - è stato realizzato un posto di blocco che ha previsto una deviazione obbligatoria del traffico proveniente da Genova verso l’area di servizio Pontinvrea Nord, per consentire alle pattuglie di poter effettuare i controlli nella massima sicurezza.

Hanno preso parte al servizio personale della Polizia Stradale della Sezione di Savona, della Sottosezione di Sampierdarena e personale della Questura di Savona.

Il posto di blocco ha consentito di poter controllare circa 130 autovetture, principalmente auto private, una persona è stata sanzionata ai sensi dell’art. 4 D.L. n.19/20 poichè si stava spostando da Genova verso Savona in assenza di comprovate esigenze.

In totale sono 128 le autocertificazioni acquisite dagli Agenti nel corso del controllo, tutte sono state oggetto di un prima verifica al momento dell’accertamento, ma saranno comunque sottoposte ad ulteriori accertamenti e successiva verifica.

Si ricorda infatti che, attualmente, gli spostamenti sono ancora consentiti solo entro stretti limiti e dovranno essere sempre autocertificati. Le dichiarazioni rese nelle autocertificazioni saranno comunque oggetto di controlli e valutazioni anche in un momento successivo. I servizi proseguiranno nei prossimi giorni.