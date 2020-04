25 aprile, bandiera italiana, Bella Ciao e le deposizioni delle corone sui monumenti: le iniziative dei sindaci del savonese (FOTO E VIDEO)

Il Tricolore, Bella Ciao suonata e cantata dalle 15.00 sul balcone, le iniziative virtuali e i sindaci di tutti i comuni che in compagnia solo di un esponente Anpi effettuano le cerimonie, alcuni in diretta Facebook, lasciando le corone d'alloro nei monumenti sul proprio territorio. Il 25 aprile al tempo del Coronavirus si festeggia in questo modo, stando a casa ma con il pensiero a chi ci ha donato la libertà.

Tutte le celebrazioni comune per comune:

SAVONA: Il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio deporrà insieme alla presidente dell'ISREC Franca Ferrando in rappresentanza dell'Anpi, dell'Aned e di tutte le associazioni della Resistenza, una corona d'alloro al cimitero di Zinola al sacrario dei Caduti della Resistenza e in piazza Mameli al Monumento ai Caduti di tutte le guerre. (FOTO)

Dalla Sezione ANPI “Bevilacqua-Garelli” Savona Centro https://25aprile.anpisavona.org/ porta i savonesi nella Fortezza (virtuale) del Priamar L’inizio della festa è fissato per le ore 11,00; si può entrare nella Fortezza, passare il mouse sulla piantina e si potranno scoprire i luoghi di: musica e spettacoli, mostre e proiezioni, animazione o dove lasciare commenti sulla Festa della Liberazione. ANDORA – Alle 10 in via Clavesana davanti monumento ai caduti cerimonia in forma ridotta con diretta fb. Presenti sindaco Mauro Demichelis, parroco Stefano Caprile e un singolo rappresentante Anpi locale, depositata corona di fiori e preghiera.

ALASSIO: "Inizialmente avevamo pensato ad una cerimonia simbolica - spiega Angelo Galtieri, vice sindaco di Alassio - con i soli rappresentanti delle istituzioni: nessun assembramento e rispetto delle distanze di sicurezza. La nota della Prefettura ha di fatto cancellato ogni iniziativa pubblica ma, se esiste un momento storico, dal dopoguerra ad oggi, in cui il tema della Libertà viene percepito in tutta la sua universalità, è sicuramente quello attuale. Da settimane siamo chiusi nelle nostre abitazioni, allontanati in molti casi dagli affetti per quella che molti hanno definito una guerra ad un nemico invisibile. Ed è per questo che i festeggiamenti per il 25 aprile, per il giorno della Liberazione, assumono oggi un'importanza irrinunciabile. Il 25 aprile ricordiamo quelli che con il loro sacrificio di combattenti ci hanno conquistato la libertà; presto, in una data che confidiamo vicina, ricorderemo quelli che con la loro abnegazione di medici, infermieri, ricercatori, forze dell'ordine e volontari ce l'hanno restituita".

"Nell'impossibilità di predisporre un programma partecipato - prosegue - si è voluto quindi ricorrere ai mezzi telematici che ancora una volta, in questa emergenza da Covid-19, ci hanno supportato. Dalle ore 10 del 25 aprile sulla pagina Facebook della Città di Alassio sarà pubblicato un video nel quale accanto al mio saluto troverete un momento di commemorazione della Prof.ssa Lorena Nattero , delegata ANPI di Alassio-Laigueglia, cui farà seguito la benedizione delle corone da parte di Don Gabriele Corini. Nella mattinata del 25 aprile, invece, insieme al Comandante della Polizia Municipale provvederò personalmente a deporre le corone ai Monumenti ai Caduti della nostra Città". (FOTO di Silvio Fasano)

ALBENGA - "Sabato 25 Aprile sarà il 75° anniversario della Liberazione d’Italia. A causa delle misure di contenimento relative alla pandemia da Covid-19 in corso e secondo le indicazioni del Prefetto, non potrà essere svolta la consueta commemorazione con presenza delle associazioni e dei cittadini. Ciononostante l'amministrazione ingauna non mancherà di onorare i nostri caduti" commenta in una nota il Circolo Pd di Albenga. "A nome di tutti i cittadini albenganesi la mattina del 25 aprile il sindaco procederà alla commemorazione e noi potremo seguirlo sulla pagina Facebook del Comune. Aggiungiamo una riflessione: in questi giorni in cui ognuno di noi sta maturando una esperienza diretta di cosa può significare sentirsi privato di alcune libertà, anche se in modo assai diverso da quali possano essere stati i drammi e le privazioni subite dalla popolazione durante il periodo di guerra e di occupazione Nazi-Fascista, il giorno della liberazione assume un connotato simbolico ancora più importante". (FOTO di Silvio Fasano)

"Oggi più di ieri, vogliamo fermarci a ricordare i nostri padri e nonni che combattendo ci hanno resi liberi. Utilizziamo il tempo che siamo costretti a passare in casa per informarci, per raccontare e farci raccontare cos'è stata la Liberazione e cos'è stato il Nazi-fascismo - conclude il Pd Albenga - Accogliamo quindi con piacere l'invito dell'Anpi ed invitiamo la popolazione a celebrare il 25 Aprile esponendo il tricolore dal proprio balcone e facendo suonare alle ore 15.00 l'inno partigiano 'Bella Ciao'. Il XXV Aprile è la festa della Liberazione, la festa di tutti gli Italiani, la festa della Libertà".

ALBISOLA SUPERIORE: In occasione del 25 Aprile, come consuetudine, il Sindaco, insieme al Comandante della Polizia Municipale e il Presidente dell' ANPI - Albisola Superiore, Gianni Ferrando, questa mattina, hanno portato gli omaggi e il ricordo della città di Albisola ai monumenti ai Caduti sul territorio (a Ellera, in via della Pace ad Albisola e nell'atrio del Municipio) con la deposizione delle corone. (FOTO e Video)

ALBISSOLA MARINA: “Onoreremo la ricorrenza del XXV Aprile il giorno 25 mattina – annuncia il sindaco Gianluca Nasuti – deponendo le corone ed osservando un minuto di silenzio nei luoghi dedicati ai martiri albissolesi della libertà”. (VIDEO)

ANDORA - Cerimonia con deposizione della corona d'alloro al monumento dedicato alla memoria dei caduti (FOTO e VIDEO)

BORGHETTO SANTO SPIRITO - Diretta streaming della deposizione della corona di alloro presso monumento ai caduti e discorso del sindaco Giancarlo Canepa (VIDEO)

CAIRO MONTENOTTE: Con gli hashtag #iorestoacasa e #ioresisto, Cairo Montenotte celebrerà il Giorno della Liberazione via social. L'appuntamento è fissato sabato alle ore 10. Sul sito web e sulla pagina del comune, sarà postato un video della commemorazione con gli interventi del sindaco Paolo Lambertini e della presidente Anpi di Cairo Montenotte Leda Bertone. Gli alunni (Istituto Comprensivo di Cairo, I.I.S. Patetta di Cairo Montenotte e Liceo Calasanzio di Carcare) parteciperanno in video con la lettura di alcuni brani scelti.

CARCARE: A Carcare, per celebrare il 25 Aprile, si invita ad esporre il Tricolore in segno di speranza. In base ai protocolli imposti per l'emergenza sanitaria non sarà possibile rispettare il programma calendarizzato per il 75 anniversario della Liberazione dal nazifascismo, che prevedeva anche, nella mattinata di venerdì 24, l'appuntamento con gli alunni dell'Istituto comprensivo e del Liceo Calasanzio in piazza Caravadossi per ricordare i Caduti. Non potranno essere organizzate celebrazioni pubbliche, ma, l'Amministrazione comunale, insieme alle sezioni carcaresi di Anpi e Ana, renderà il giusto onore ai Caduti in forma riservata.

CELLE LIGURE: Il sindaco Caterina Mordeglia insieme al presidente dell'Anpi Renato Zunino porgeranno le corone d'alloro alla lapide dei Fratelli Figuccio, dei caduti in Località Torre, a Pecorile e in Arecco. Successivamente la prima cittadina effettuerà un discorso. (FOTO E VIDEO)

CISANO: Il sindaco Massimo Niero deporrà corona e fiori al monumento ai caduti e leggerà un discorso che si potrà leggere sulla pagina del comune su Facebook.

FINALE LIGURE: Si terrà il Consiglio comunale straordinario alle ore 10 nella sala Capriate-Auditorium di S. Caterina per celebrare il 75° Anniversario. La seduta sarà a porte chiuse, ma si potrà seguire l’evento in streaming. (FOTO)

Dalla Sezione Anpi “Mirko Bruzzi” di Finale Ligure SV La Radio Anpi Finale Ligure che da qualche hanno opera sul web, ha creato per l’occasione una web radio tv chiamata “Radio25.4“ che il giorno 25 aprile trasmetterà in diretta streaming audio/video dalle 13.30 alle 18.30. Vi saranno collegamenti telefonici e video con numerosi sindaci ed autorità della provincia, rappresentanti dell’Anpi provinciale e delle Sezioni, si potranno ascoltare interviste di partigiani, vi saranno contributi audio/video con rappresentanti delle associazioni savonesi legate all’antifascismo; vi sarà poi nel pomeriggio un collegamento per sentire il discorso della Presidente nazionale Anpi Carla Nespolo ed il tutto sarà condito da musica e da contributi filmati sulla Resistenza. L’invito è di collegarsi il 25 aprile al sito provinciale dell’Anpi: https://anpisavona.org/ dove si potranno trovare i link di riferimento per collegarsi alla “Radio25.4”.

GIUSTENICE: "Giustenice 25 aprile 2020, per non dimenticare". Mauro Boetto, sindaco del Comune dell'entroterra pietrese informa via Facebook la cittadinanza sulle celebrazioni della Festa della Liberazione in paese.

"L'Amministrazione comunale, nonostante l'emergenza epidemiologica, commemora tale anniversario con la deposizione della corona di alloro presso il monumento ai caduti" ha spiegato il primo cittadino (foto in allegato).

LAIGUEGLIA: Il sindaco Roberto Sasso del Verme deporrà le corone ai monumenti con il parroco di Laigueglia che farà una breve benedizione.

LOANO - "Anche a Loano l'emergenza Coronavirus impone una celebrazione del 75° anniversario della Liberazione diversa rispetto a quella programmata. Non ci sarà il manifesto con il disegno scelto tra quelli preparati dai ragazzi delle terze medie "Mazzini-Ramella", non ci sarà la manifestazione pubblica con l'orazione ufficiale tenuta dagli studenti dell'Ist. Sup. "G. Falcone" commenta in una nota il segretario della sezione Anpi di Loano Lorenzo Cambiaso.

"Seguiremo invece le indicazioni dell'Anpi nazionale che invitano ad evitare assembramenti (necessità ribadita dalle disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e ad esporre ai balconi le bandiere dell'Anpi insieme a quelle nazionali. Anche così faremo sentire la riconoscenza verso chi ha lottato per darci la libertà e la Costituzione Repubblicana".

"L'Anpi è tra i promotori dell'appello 25aprile2020#iorestolibero lanciato da tante personalità (da Zagrebelsky a Vasco Rossi a Gino Strada a don Ciotti) a difesa della libertà e della giustizia sociale e aderisce all’evento in rete previsto nel primo pomeriggio di sabato 25 che si aprirà con l’Inno di Mameli seguito da qualificati interventi e si chiuderà con il canto di “Bella ciao”. Facciamo risuonare la canzone dei partigiani da tanti balconi" prosegue. "La presidente della nostra sezione, Laura Sero, ha per tempo contattato il sindaco Dott. Luigi Pignocca. Assieme nella mattinata di sabato 25 deporranno una corona al monumento posto sulla passeggiata, vicino al Kursaal, dove gli anni scorsi si concludeva la cerimonia pubblica. L'Anpi provvederà a far portare dei fiori al monumento ai caduti partigiani posto nei giardini Pertini alla foce del Nimbalto".

In allegato le immagini delle celebrazioni della Festa della Liberazione svoltesi questa mattina presso il monumento ai caduti di Loano.

Erano presenti il sindaco Luigi Pignocca, il capogruppo di LoaNoi Paolo Gervasi, i consiglieri del gruppo Pd/Da sempre per Loano Roberto Franco e Giulia Tassara, la presidente della sezione Anpi “Renato Boragine” Laura Sero ed il segretario del circolo Pd Giuseppe Del Chierico.

PALLARE: in allegato alcune foto delle deposizioni ai monumenti in ricordo dei Caduti in Piazza Santa Margherita a Biestro (alle ore 11) e poi (alle 11,30 ) di fronte al comune di Pallare (FOTO)

PIETRA LIGURE: Questa mattina, il sindaco Luigi De Vincenzi con la sezione #ANPI di Pietra Ligure ha celebrato il 75° Anniversario della Liberazione deponendo le corone d'alloro ai monumenti ai caduti a Pietra e a Ranzi. (FOTO)

QUILIANO: Sabato 25 aprile il sindaco Nicola Isetta, in rappresentanza della comunità, deporrà una corona presso i monumenti di piazza Caduti Partigiani, Quiliano e piazza della Chiesa, Valleggia. Alle ore 12.00 sarà osservato un minuto di silenzio. Tutti i cittadini sono invitati ad unirsi (nella propria abitazione) in questo minuto di raccoglimento per i partigiani caduti nella lotta di liberazione. Alle ore 15.00, a cura delle sezioni Anpi, “Il paese intero canti “Bella Ciao" c'è bisogno di speranza ed unità”. Non potendo scendere in piazza, si invitano tutti caldamente ad esporre dalle finestre e dai balconi il tricolore ed intonare “Bella Ciao". L'Anpi organizzerà il passaggio di un’auto dotato di sistema acustico con le note della canzone. (FOTO)

TOVO SAN GIACOMO: "Oggi, alle ore 12.00, abbiamo celebrato in piazza Don Pino Zunino il 25aprile, 75o anniversario della Liberazione. Ringrazio per la presenza Marilena Massone in rappresentanza di ANPI, Don Alessio per la preghiera a ricordo dei caduti e l’ispettore di Poliza Locale Carlo Luchessa". Così il sindaco Alessandro Oddo con un post Facebook (Foto in allegato).

VADO LIGURE: Sabato 25 Aprile la giornata sarà aperta con i saluti del Sindaco di Vado Ligure e dei Presidenti delle Sezioni Anpi e da altri interventi del mondo della scuola e della cultura, sarà presentato sui social il progetto: "Un fiore per Non Dimenticare" per ricordare le lapidi e i cippi dei caduti partigiani e della deportazione politica nei campi nazisti.

Nella mattinata il Sindaco di Vado Ligure Monica Giuliano, deporrà due corone di alloro al Monumento ai Caduti e in Piazza Corradini per ricordare il sacrificio dei partigiani e dei deportati nei lager nazisti. Per tutta la giornata abbiamo invitato sia la popolazione a esporre il Tricolore e la bandiera della Pace, ed inoltre ai membri delle Associazioni della Consulta a pubblicare sui vari social foto storiche, disegni degli studenti, filmati e ogni tipo di ricordo per ricordare la Festa della Liberazione gli elaborati potranno essere inviati al seguente indirizzo mail: 25aprile.vadoligure@gmail.com o pure pubblicandoli sulla pagina facebook della Sezione Anpi di Vado Ligure .

VARAZZE: Per motivi di sicurezza e disposizioni governative, non sarà certamente una celebrazione come nel passato, ma Varazze ricorderà quella data con una significativa cerimonia che vedrà il sindaco, accompagnato da Mauro Vercesi, Comandante dei Vigili Urbani, recarsi in viale Paolo Cappa per rendere omaggio al Monumento ai Caduti del Mare e, successivamente, alla lapide in piazza Nello Bovani, che ricorda il sacrificio del partigiano e i 14 varazzini vittime dei lager nazisti, per i quali, nella stessa piazza, sono state poste altrettante "pietre d'inciampo". L'omaggio e il ricordo del 25 aprile si concluderà quindi in piazza S. Ambrogio dove, come nelle precedenti due tappe, verrà deposta una corona d'alloro al Monumento ai Caduti. (VIDEO)