Asilo nido di Gorra: l'amministrazione finalese apre il dialogo con il gestore per il pagamento rette

Non c'è solo il settore turistico e l'aspetto economico nelle attenzioni dell'amministrazione comunale finalese. Anche l'aspetto sociale è attenzionato in questi giorni in cui si comincia a progettare la cosiddetta "Fase 2".

Tra le misure che la giunta Frascherelli sta prendendo in considerazione in questi giorni vi sono infatti quelle legate alla gestione delle rette degli asili nido, non solo quelli comunali. Martedì gli amministratori incontreranno infatti anche i rappresentanti della cooperativa che gestisce il nido di Gorra. La struttura, come ogni scuola di ordine e grado, è chiusa dallo scorso marzo rendendo così il servizio non fruibile per i genitori.

"In premessa bisogna dire che il Comune solitamente fornisce un contributo per l'abbattimento rette, così com'è per le altre scuole materne - spiega il sindaco Ugo Frascherelli -. Comprendendo le ragioni di natura economica che stanno alla base dei ragionamenti della cooperativa, ma volendo anche tutelare le famiglie dei bambini, vogliamo confrontarci per trovare un punto d'incontro per non gravare queste ultime dei costi di un servizio di cui di fatto non usufruiscono per alcuni mesi".