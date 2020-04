Covid-19: a Loano riaprono al pubblico cimiteri, arenile e moli

Alla luce di quanto previsto dall'ordinanza 22/2020 del presidente della giunta regionale della Liguria inerente le “Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 relative ad interpretazione attuativa sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al Dpcm 10 aprile 2020”, il sindaco Luigi Pignocca ha disposto la riapertura al pubblico dei cimiteri di Loano (capoluogo, Berbena e Verzi) a partire dalla giornata di mercoledì 29 aprile.

La frequentazione dei campisanti da parte dei cittadini è vincolata al rispetto delle vigenti disposizioni in materiale di distanziamento sociale. In accordo con Tpl Linea è stata disposta anche la riattivazione del servizio di bus-navetta verso il cimitero Berbena. A partire da oggi, lunedì 27 aprile, è revocato il divieto di accesso ad arenile, moli e “pennelli”. Restano invece interdetti al pubblico i parchi pubblici, i parchi gioco per bambini e quelli che ospitano attrezzature sportive. La stessa ordinanza regionale stabilisce che da oggi, lunedì 27 aprile, è possibile “svolgere le passeggiate all'aria aperta in modo individuale o coinvolgendo residenti nella stessa abitazione nell'ambito del comune di residenza (o abituale domicilio) dalle 6 alle 22”.

Sono anche consentiti “corsa e utilizzo della bicicletta, dalle 6 alle 22 ed esclusivamente in modalità individuale, nell'ambito del comune di residenza (o abituale domicilio)” e anche “passeggiata a cavallo, pesca sportiva dilettantistica lungo le acque interne e barre di foce, pesca ricreativa in mare (da svolgersi esclusivamente lungo moli, banchine e pennelli) dalle 6 alle 22 nell'ambito del comune di residenza (o abituale domicilio) e esercitati individualmente, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente”