Savona, deve scontare pena per stupefacenti, rapina e lesioni aggravate: arrestato 35enne marocchino

Ieri pomeriggio, i poliziotti delle Volanti, hanno tratto in arresto un trentacinquenne, originario del Marocco, in esecuzione ad un provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Genova per reati in materia di stupefacenti, rapina e lesioni aggravate.

Nel corso del servizio di controllo del territorio, nella zona di piazza del Popolo a Savona, dove spesso vengono segnalate persone stazionare nonostante i divieti in atto, i poliziotti hanno fermato ed identificato l’uomo, ma dagli accertamenti sul nominativo è emerso il provvedimento e hanno proceduto quindi all’arresto: dovrà scontare 1 anno e 11 mesi di carcere.