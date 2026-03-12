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Cronaca | 12 marzo 2026, 10:31

È morta Enrica Bonaccorti, volto storico della televisione italiana: aveva 76 anni

Nata a Savona il 18 novembre 1949, la conduttrice e attrice combatteva da un anno contro un tumore al pancreas, di cui aveva parlato pubblicamente

È morta Enrica Bonaccorti, volto storico della televisione italiana: aveva 76 anni

È scomparsa oggi, giovedì 12 marzo, Enrica Bonaccorti. La conduttrice, attrice e autrice aveva 76 anni ed era malata di tumore al pancreas, diagnosticatole lo scorso anno. Negli ultimi mesi aveva raccontato apertamente, in diverse apparizioni televisive, la sua battaglia contro la malattia.

Nata a Savona il 18 novembre 1949, Bonaccorti si era formata tra teatro, cinema e radio prima di approdare in televisione, dove ha trovato la sua consacrazione popolare. L’esordio risale al 1978 con “Il sesso forte”, gioco a premi che mostrò subito la sua naturalezza davanti alle telecamere: ironica, colta e capace di comunicare senza artifici.

Tra gli anni ’80 e ’90 è stata il volto di programmi indimenticabili come “Italia Sera”, “Non è la Rai” e “Pronto, chi gioca?”. Con quest’ultimo quiz, affidatole dalla Rai dopo l’addio di Raffaella Carrà, raggiunse risultati d’ascolto eccezionali, guadagnandosi Telegatti e l’Oscar Tv come personaggio femminile dell’anno.

Redazione

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