Savona, rose per distrarre e mani nel portafoglio, segnalazioni in piazza del Popolo

E' la tecnica del portafoglio aperto. Una persona che si avvicina chiedendo qualche spicciolo e quando apre il portafoglio per cercare le monete, il malintenzionato tenta di afferrare le banconote, nascondendo la mano sotto una giacca, dei fiori da vendere o altro.

A segnalare un tentativo di borseggio in piazza del Popolo, dalle macchinette per pagare la sosta, è un savonese che ha segnalato la cosa sui social. Mentre inseriva le monete nella macchinetta e con la sinistra teneva il portafoglio gli si è avvicinato un uomo che voleva 'regalare' due rose fasciate che gli ha appoggiato sul braccio.

“In realtà voleva solo impedirmi la vista della sua mano destra – spiega l'uomo - che sotto le rose stava cercando di sfilarmi banconote dal portafoglio. Ho sentito le sue dita sulla mia mano e l'ho spinto via. Se fosse stata una borsa femminile avrebbe facilmente avuto accesso al portafoglio. L'ho spinto via gridando, ma si è allontanato solo di un paio di metri borbottando ed è rimasto lì tranquillamente in attesa di riprovarci con qualcun altro”.

“E' possibile – conclude l'uomo - che si debba aver paura a girare nel centro di Savona?” La stessa cosa sarebbe successa ad una donna che però avrebbe rincorso l'uomo facendosi ridare i soldi sottratti.

Non è la prima volta che vengono fatte segnalazioni di questo tentativo di furto in piazza del Popolo. Alcune segnalazioni erano state fatte lo scorso dicembre. Sempre un uomo con le rose, sempre dalla macchinetta per il pagamento dei ticket del parcheggio.