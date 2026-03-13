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Cronaca | 13 marzo 2026, 15:23

Vado Ligure, donna cade dal secondo piano a Sant’Ermete: soccorsi mobilitati

L’allarme è stato lanciato intorno alle 14.15

Vado Ligure, donna cade dal secondo piano a Sant’Ermete: soccorsi mobilitati

Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi a Sant’Ermete, frazione di Vado Ligure, dove una donna è caduta dal secondo piano di un’abitazione. L’allarme è stato lanciato intorno alle 14.15.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i militi della Croce Rossa di Vado Ligure, insieme all’automedica e ai carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’accaduto.

Secondo le prime informazioni, la donna - per cui è stato disposto il trasferimento all'ospedale San Paolo di Savona - non sarebbe in pericolo di vita. Restano ancora da chiarire le cause della caduta: al momento non è noto se si sia trattato di un incidente o di un tentato gesto volontario.

I militari dell’Arma stanno raccogliendo elementi utili per fare luce sull’episodio.

Redazione

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