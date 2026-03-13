Savona, la Questura chiude per 7 giorni l'Elite Club di via Briganti

L'Elite Club di via Briganti a Savona sarà chiuso per 7 giorni.

Questa la decisione del Questore che ha disposto la chiusura da giovedì 12 marzo fino a giovedì 18 marzo. Da ieri infatti sulla serranda del locale è stato infatti posizionato il cartello della Questura.

Il decreto è previsto ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).

Nella notte tra venerdì e sabato scorso intorno alle 3.30 si sarebbe verificata una lite tra due giovani che ha portato all'intervento anche di un'ambulanza della Croce d'Oro di Albissola Marina per soccorrere un 20enne colpito al volto.