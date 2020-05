"Cosa posso fare": dalla Polizia locale di Savona un vademecum sulla "Fase 2"

Cosa posso o non posso fare? Cosa sarà sospeso e cosa no? Con un vademecum redatto per l'uso degli operatori e reso pubblico alla cittadinanza, la Polizia locale di Savona ha voluto semplificare la lettura al cittadino della complessa attività normativa in tema di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Si tratta di un documento frutto della libera interpretazione riassuntiva della norma, all'interno del quale vengono considerati i testi del DPCM del 26 aprile, le norme regionali le loro interpretazioni autentiche, ovvero le FAQ Ministeriali e quelle date dalla Regione.

Si parla di comportamenti da tenere dal 4 maggio, data stabilita dal Governo per l'inizio della "Fase 2" fino al 17 dello stesso mese. Ad esempio quali spostamenti concessi, i luoghi nuovamente aperti al pubblico, le attività sportive che si possono praticare e con quali precauzioni.

Non solo nuove concessioni, ma anche divieti, come quello di lasciare la propria Regione di domicilio (se non per comprovate esigenze lavorative) o di uscire di casa con una temperatura corporea superiore a 37,5°.

Infine, si ricorda l'obbligo su tutto il territorio nazionale di usare protezioni per le vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non è possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.