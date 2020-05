Savona, riattivati i parcheggi a pagamento: in piazza del Popolo savonesi in coda

Non sono mancate le le lunghe code, come si poteva prevedere, per pagare il parcheggio negli stalli di Savona.

Nel park di piazza del Popolo infatti molti cittadini, a distanza di sicurezza, si sono incolonnati per effettuare il pagamento.

Dal 25 marzo scorso erano diventati gratuiti i parchimetri degli stalli nelle strisce blu e nei park con le sbarre su decisione del sindaco Ilaria Caprioglio con gli abbonamenti che nel periodo di gratuità del parcheggio sono stati prorogati.

Sotto la gestione del comune e di Ata sono presenti 3mila posti auto: 2mila 460 nel parcheggio di piazza del Popolo poi sono presenti in via Piave, al Priamar, in Corso Mazzini e nella Torre porto, oltre agli stalli blu in centro città e circa 500 distribuiti tra piazza Diaz, via Brignoni, Piazza Saffi, Piazza Marconi, Piazza Mameli, via Montenotte, Via Au Fossu, Piazza Giulio II, Via Guidobono, via Manzoni, via Niella, Via Luigi Corsi.