Alassio, terminata la messa in sicurezza di Via Vigo (FOTO)

Sono intervenuti prima i tecnici e gli operai della Sca, per ripristinare i sottoservizi, poi la ditta che si è aggiudicato l'appalto per la messa in sicurezza di Via Vigo ad Alassio: un intervento suddiviso in due lotti per un importo complessivo di oltre 100mila euro, resosi necessario a seguito degli eventi alluvionali del novembre scorso.

In questi giorni, come si vede dalle immagini allegate, si è concluso un intervento di messa in sicurezza, sicuramente più importante del previsto in termini di costi e di durata, ma che ha restituito agli abitanti della zona un tratto viario che negli ultimi anni, ad ogni pioggia, creava non pochi problemi soprattutto in termini di sicurezza.

"Prima i sottoservizi, poi i gabbioni e i rinforzo delle pareti - spiega Franca Giannotta, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Alassio - in settimana procederemo anche con l'asfaltatura e le rifiniture finalmente anche questo intervento sarà concluso con un risultato evidente, sotto gli occhi di tutti".