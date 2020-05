Finale, partita la ricerca di manifestazioni d'interesse per il ripascimento delle spiagge di Finalmarina

Il Comune di Finale Ligure ha reso note nelle scorse ore le modalità con cui intende espletare un’indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazioni d'interesse per l’appalto dei lavori di ripascimento dell'arenile di Finalmarina con i materiali provenienti dal disalveo dei torrenti Sciusa e Pora, a seguito degli eventi alluvionali dello scorso novembre.

L'importo dell'appalto, finanziato in parte con contributo regionale e in parte con fondi del bilancio comunale, è di poco superiore ai 98 mila euro.

L'intervento riveste carattere di urgenza, pertanto l'ente appaltante, ovvero il Comune finalese, tra i criteri per la scelta richiede che ogni concorrente, già in sede di istanza di manifestazione d'interesse, debba dichiararsi disponibile ad iniziare i lavori in un periodo molto prossimo all'aggiudicazione.

Le proposte, alle quali non si dovrà allegare alcuna offerta economica, dovranno pervenire entro le 12 del 25 maggio tramite pec all'indirizzo comunefinaleligure@legalmail.it con un apposito modulo consultabile sul sito del Comune di Finale Ligure.