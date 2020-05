Carcare, il 12 maggio riapre l'isola ecologica con misure anti Covid

Il centro raccolta rifiuti di Carcare riapre con nuove modalità. L'appuntamento è fissato per martedì 12 maggio.

"La prossima settimana riaprirà l'isola ecologica, con importanti accorgimenti che si dovranno rispettare per garantire gli accessi in condizioni di sicurezza sia per gli utenti che per gli operatori" spiega il sindaco Christian De Vecchi. Accorgimenti necessari per fronteggiare l'emergenza Covid-19.

"Le giornate di apertura rimangono invariate ma l'accesso sarà consentito solo previo appuntamento, chiamando il numero dedicato 346-1151960 o prenotandosi presso l'Ecosportello, che sarà nuovamente aperto a partire da lunedì 11 maggio con i consueti orari - conclude il primo cittadino - L'utilizzo della mascherina e dei guanti è obbligatorio".

Nel dettaglio: martedì dalle 9 alle 12; giovedì dalle 14 alle 17; sabato dalle 9 alle 12. Accesso consentito ad uno, massimo due utenti alla volta e secondo le indicazioni dell'operatore addetto alla gestione del centro raccolta; presentarsi all'ora accordata con i rifiuti già separati. Evitare lunghe soste all'interno dell'area; all'interno dell'area mantenere sempre una distanza di sicurezza (almeno di 2 metri) da eventuali altre persone presenti.