Millesimo, con un nuovo sistema l'allerta arriva via messaggio

Un servizio gratuito di informazione telefonica (SmsMillesimoAllert) che avvisa la cittadinanza in caso di allerta o di altri importanti eventi come la sospensione di un servizio. Ad esempio la chiusura delle scuole. Questa l'iniziativa messa in campo dal comune di Millesimo.

"L'obiettivo è migliorare il rapporto tra la cittadinanza e l'amministrazione comunale" spiega l'assessore con delega alla Prevenzione e Sicurezza Roberto Scarzella.

"Una diramazione di messaggi telefonici di allerta in tempo reale raggiungerà sia le utenze fisse, sia quelle mobili - prosegue - Questa iniziativa va ad integrare parte del nostro progetto di sicurezza già costituito con la presenza di un comando di polizia locale sul territorio e le comunicazioni diramate dalla nostra Protezione civile".

Le utenze fisse che sono reperibili sull'archivio nazionale verranno direttamente aggiunte dal comune. "Preghiamo la cittadinanza di comunicare l'eventuale diniego nel ricevere questo servizio. Provvederemo quanto prima alla disabilitazione" aggiunge l'assessore Scarzella.

La chiamata su apparecchio telefonico avrà come numero identificativo quello del comune. Per quanto riguarda le linee mobili, la registrazione dovrà avvenire tramite il sito del comune.

"Il servizio sarà in prova per tre mesi - conclude - Questo per valutare il coinvolgimento della cittadinanza mediante il numero delle registrazioni. In modo tale da fare un'analisi costi/benefici e capire se portare avanti questo progetto".