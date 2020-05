Savona, il sindaco chiede informazioni sul 5G al Ministero della Salute e dell'Ambiente: "I cittadini sono preoccupati"

Una lettera con richiesta di informazioni sulla correlazione tra esposizione a campi elettromagnetici e le frequenze 5G indirizzata al Ministro della Salute Roberto Speranza, al Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli e al Ministro dell'Ambiente Sergio Costa.

Il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio visto che "recentemente si sta assistendo su tutto il territorio nazionale e cittadino, all'implementazione della comunicazione elettronica con lo sviluppo di tecnologia 5G", ha chiesto, anche in qualità di autorità sanitaria locale, rassicurazioni per la salute dei savonesi.

"Considerato l'importanza di intervenire con specifiche direttive qualora ci siano potenziali pericoli alla salute dei cittadini a seguito di dette installazioni, si chiede di essere notiziata circa l'esistenza, ad oggi, di una correlazione scientificamente dimostrata tra l'esposizione ai suddetti CEM e la comparsa/peggioramento di specifiche patologie attribuibili a impianti che generano radiofrequenza "5G", al fine della cura degli interessi e diritti su richiamati e non ultimo dell'informazione alla popolazione che ha manifestato in diverse occasioni la propria preoccupazione in merito" ha spiegato nella lettera la prima cittadina.

A Varazze il sindaco Alessandro Bozzano ha per esempio bloccato le installazioni delle antenne 5g su tutto il territorio comunale e a Finale Ligure da mesi si discute da questo tema per il quale era stato organizzato anche un convegno a Finalborgo.