Il San Martino di Genova riorganizza gli spazi. Toti: "Immagini di letti vuoti che valgono più di mille parole. Siamo sulla strada giusta"

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, attraverso la sua pagina Facebook, fa il punto sulla situazione odierna all'ospedale San Martino di Genova: "Queste immagini valgono più di tante parole. Ecco i letti vuoti nei reparti ex Covid dell’Ospedale San Martino di Genova, l’hub regionale nella gestione dell’emergenza. Visto il calo dei casi positivi e dei pazienti ospedalizzati, il Padiglione 10, il Cba (centro di biotecnologie avanzate), l’edificio Maragliano e il quinto piano dei laboratori sono finalmente tornati alla normalità.

Tutto l’ospedale aveva subito una trasformazione straordinaria per fronteggiare l’emergenza e garantire a tutti i liguri le cure di cui avevano bisogno. Oggi questi reparti restano pronti a riconvertirsi in qualsiasi momento per la lotta al Covid, qualora ce ne fosse ancora bisogno. Speriamo di no.

La battaglia non è finita ma vedere questi letti vuoti è il segnale di speranza che da settimane stavamo aspettando, l’immagine migliore per affrontare questa Fase 2, senza abbassare la guardia. Forza Liguria, siamo sulla strada giusta", conclude Toti.