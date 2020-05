Savona, dal Tribunale via libera alle udienze civili e penali ma solo da remoto

Riprendono da quest'oggi e fino al 30 giugno le udienze civili e penali (solo con il consenso degli imputati) sospese in Tribunale a Savona che si svolgeranno a porte chiuse e in modalità da remoto.

La presidente del Tribunale di Savona Lorena Canaparo ha preso questa decisione per assicurare il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e assumere provvedimenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID 19 ed in particolare ridurre al minimo le forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi della epidemia.

Lo svolgimento delle udienze civili non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e potranno avvenire tramite collegamenti da remoto. Lo svolgimento dell'udienza dovrà avvenire in ogni caso con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il Giudice farà comunicare ai Procuratori delle parti ed al Pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno ora e modalità di collegamento.

All'udienza il Giudice darà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni sarà dato atto nel processo verbale. Lo svolgimento delle udienze penali avverranno tramite videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Il Presidente di sezione Marco Canepa, con la collaborazione del magistrato penale Emilio Fois e la coordinatrice del settore Gip-Gup Fiorenza Giorgi, curerà la formazione dei singoli giudici -togati ed onorari- e l'installazione su ogni postazione degli applicativi consigliati (quale TEAMS) e procurerà di tenere collegamenti anche quotidiani con tutti i giudici-togati ed onorari-utilizzando gli stessi applicativi. Le camere di consiglio saranno tenute con i collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Dal 16 aprile al 30 giugno invece deve essere fissato appuntamento solo per il deposito degli atti che non possano essere depositati telematicamente. Gli appuntamenti devono essere rigorosamente scaglionati ad orari fissi evitando così gli assembramenti.