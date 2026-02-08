 / Cronaca

Cronaca | 08 febbraio 2026, 12:52

Savona, persona infortunata in un'abitazione di via Trilussa: intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto è giunta la squadra della centrale savonese, con il supporto dell’autoscala

Nel corso della giornata odierna, i Vigili del Fuoco della centrale di Savona sono intervenuti in via Trilussa per prestare soccorso a una persona caduta all’interno della propria abitazione. 

Sul posto è giunta la squadra della centrale savonese, con il supporto dell’autoscala. 

I Vigili del Fuoco sono entrati nell’appartamento, situato al 7° piano dello stabile, accedendo da una finestra.

In collaborazione con il personale sanitario della Croce Oro di Albissola Marina, il paziente è stato immobilizzato su tavola spinale. Considerate le condizioni e la posizione dell’infortunato, si è reso necessario il trasporto dall’alto mediante autoscala.

La persona soccorsa è stata successivamente trasportata in ospedale in codice giallo dal personale della pubblica assistenza.

Redazione

