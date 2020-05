Savona, condannati in rito abbreviato i fratelli Saqim e Salvatore Fonte: i "signori" dello spaccio di Varazze

7 anni e 4 mesi per Morad Saqim, 4 anni e 10 mesi per il fratello Adil Saqim e 3 anni e 6 mesi per Salvatore Fonte.

Queste le decisioni del giudice Francesco Giannone che ha condannato i tre imputati, considerati, i primi due, i "signori" dello spaccio di droga a Varazze e Fonte il corriere che li riforniva nei suoi viaggi fuori regione.

Fonte, 61 anni (difeso dall'avvocato di Genova Giuseppe Maria Nadalini) e il 27enne Morad Saqim (assistito dal legale Emanuela Intra) erano stati arrestati lo scorso giugno nel comune varazzino nella frazione di Cantalupo dalla Guardia di Finanza per il possesso di 7 kg di hashish nascosti nel portabagagli dell'auto sul quale viaggiavano.

Successivamente a settembre era stata notificata in carcere ad entrambi un ulteriore notifica di arresto che però ha visto colpire anche Adil Saqim, 37 anni (difeso dagli avvocati Alfonso Ferrara e Mauro Casu di Genova).

Dopo un accurato lavoro di indagine i militari delle fiamme gialle erano riusciti a intercettare una telefonata dal carcere di Morad al fratello Adil (portando così all'arresto anche di quest'ultimo, attualmente detenuto a Imperia), ascoltare i loro colloqui e osservare inoltre i passaggi di droga, principalmente hashish e cocaina, che avvenivano in passeggiata e sul molo e che vedeva coinvolti personaggi di spicco di Varazze.