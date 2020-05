Ad Albenga il progetto "Creatività insieme al tempo del Coronavirus. Anno 2020"

La categoria dei lavoratori dello spettacolo è sicuramente una delle più penalizzate dal Coronavirus. La prima causa di contagio è infatti l’assembramento e non esiste “ rito collettivo” più forte dell’assistere ad un’opera teatrale, a un concerto, a un film nella sala cinematografica, a una mostra in una galleria d’arte. Il Coronavirus ha certamente rallentato tutto questo, ma la voglia di ripartire è tanta: il teatro, l’arte, la cultura non devono morire mai.

Ecco che ad Albenga nasce una proposta affinché la bellezza della parola, della musica, delle emozioni e della creatività non si spenga in attesa di tempi migliori. Ideatrice è Silvana Ansaldo. La sua firma come regista è indissolubilmente legata alla compagnia teatrale Quelli del Mercoledì che in tanti anni di attività ha messo in scena opere capaci di farci sorridere ma soprattutto riflettere e ammirare il bello, ma è anche organizzatrice di eventi a cui tanti artisti di varie realtà territoriali hanno partecipato con successo. Il progetto per questa quarantena è “Creatività insieme “ al tempo del Coronavirus. Anno 2020. Silvana Ansaldo ha qui coinvolto artisti diversi e di diversa provenienza (oltre a quelli del suo gruppo ), accomunati dal desiderio di mantenere vivo il “teatro“, realizzando con il loro contributo e con il supporto tecnico di Ermanno Carabba degli splendidi video, che poi sono stati condivisi sul web. In particolare il video intitolato “Arrivederci Roma”, con la partecipazione straordinaria del grande Stefano Masciarelli, accanto a Giulia Isnardi, ha raggiunto solo su facebook 1400 visualizzazioni.

Denominatore comune: umiltà ed entusiasmo. Sono ancora tanti i progetti con altri artisti di varie abilità.

Hanno finora partecipato: Fausto Icardo, Gabriella Usanna, Giulia Isnardi e Gaetano Adiletta con “A Livella” di Totò; Tiziana Minacapilli, Giulia Isnardi e Gabriella Usanna con “Cedi la strada agli alberi” di Franco Arminio; Giacomo Campana con “La Pazzia d’Orlando”; Dominique Aceto con “La Verità” di Giuseppe Aceto; Gabriella Usanna e Giulia Isnardi con “La Primavera non lo sapeva” di Irene Vella; Claudia Murachelli con la sua arpa e dolce voce.

“ Teatro” è ovunque ci siano persone interessate a vedere, ascoltare per riflettere.

Qui di seguito due dei contributi: