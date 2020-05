Bandiere Blu 2020, Liguria ancora prima in Italia con 32 località e due new entry

La Liguria si conferma prima in Italia per numero di località balneari con Bandiera Blu, il riconoscimento conferito dalla FEE (Foundation for Environmental Education) alle località costiere europee che soddisfano criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione e al servizio offerto.

Sono 32 i comuni premiati, due in più rispetto allo scorso anno. Sestri Levante e Diano Marina le new entry

Nel dettaglio: Bordighera, Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al Mare, Imperia, Diano Marina, Ceriale, Borghetto Santo Spirito, Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Noli, Spotorno, Bergeggi, Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure, Varazze, Camogli, Santa Margherita Ligure, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, Moneglia, Framura, Bonassola, Levanto, Lerici e Ameglia.