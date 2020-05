Cedimento stradale a Celle, entro fine maggio riapre a senso unico alternato la Sp22 ai Brasi

"Siamo nelle fase finali dell'intervento, non si sono praticamente mai fermati in una ventina di giorni completeremo tutte le lavorazioni per consentire il transito a senso unico alternato. Per l'estate la strada sarà riaperta senza limitazioni".

Così la consigliere alla viabilità della Provincia di Savona Luana Isella sulla riapertura dell'imponente cedimento stradale che si è verificato lo scorso 24 novembre a Celle nella frazione di Sanda sulla Sp22.

Dalla fine di novembre del 2019 l'arteria cellese che collega Sanda a Stella San Martino è chiusa a causa del crollo della strada e Palazzo Nervi aveva prontamente stanziato circa 1 milione e 600mila euro.

Il sindaco di Celle Caterina Mordeglia aveva comunque studiato un'alternativa stradale per gli abitanti coinvolti dalla frana tramite un sentiero pedonale, sulla strada bianca invece era stato consentito il transito solo ai mezzi di soccorso.