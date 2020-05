Celle si conferma Bandiera Blu, l'amministrazione: "Grazie a tutti coloro che ci permettono di ottenere questo riconoscimento"

Anche Celle rientra nel novero delle conferme per le cittadine della provincia di Savona che anche nel 2020 potranno fregiarsi del riconoscimento della Bandiera Blu.

Un risultato che l'amministrazione cellese condivide coi la cittadinanza per mezzo di una lettera aperta:

"Cari Concittadini,

ciò che caratterizza le spiagge che ottengono il riconoscimento internazionale di Bandiera Blu, rilasciato dalla Fee, Foundation for Environmental Education non è solo un riconoscimento, ma è espressione di spiagge da sogno, con acque di balneazione eccellenti e località che siano espressione di una politica di gestione eco-orientata . Questa mattina il riconoscimento, per il 25° anno di fila per la nostra Celle, che ormai vanta un raggiungimento straordinario di 27 attribuzioni totali e per la nostra Cala Cravieu.

Il raggiungimento di questo traguardo è frutto di un lavoro curato nei minimi dettagli ed effettuato step by step.

Il primo è rappresentato dal superamento della valutazione della qualità delle acque, effettuata dall'Arpa in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente nell'ambito del Programma Nazionale di monitoraggio. Affinchè possa essere ottenuto il riconoscimento, è necessario garantire la conservazione e la biodiversità degli ecosistemi marini così come la pulizia della spiaggia. Devono essere giudicati adeguati inoltre l’efficienza della depurazione delle acque reflue e della rete fognaria, la raccolta differenziata e la corretta gestione dei rifiuti pericolosi. Devono essere garantiti servizi come quello di salvataggio, l’accessibilità per tutte e tutti e l'attività di educazione ambientale per i bagnanti.

Il lavoro a livello Comunale implica il coinvolgimento ed il lavoro congiunto degli Uffici e dei Servizi Comunali che raccolgono il materiale necessario affinchè possa essere inviato alla sede FEE di Roma. I ringraziamenti sono doverosi a tutti coloro che permettono ogni anno di poter ottenere questo riconoscimento così importante e di cui andiamo estremamenti fieri.

L' Amministrazione Comunale