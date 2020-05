Maltempo, scattata l'allerta gialla in tutta la regione: le previsioni meteo per le prossime ore

Alle ore 20.00 odierne, 14 maggio, è scattata in tutta la regione l'allerta meteo gialla per temporali. Al momento le prime precipitazioni si stanno affacciando sul Ponente mentre deboli piogge sono segnalate nelle zone interne del centro Levante (con qualche nucleo anche in mare ) con locali rovesci nello spezzino (in 15 minuti 7 millimetri a Cuccarello, Sesta Godano). I venti sono ancora settentrionali, fino a moderati, meridionali solo sullo spezzino, il mare è molto mosso.

Uno sguardo alle temperature massime di oggi (minima della scorsa notte 4.0 a Poggio Fearza-Montegrosso Pian Latte-Imperia). Lo spezzino ha segnato valori pressoché estivi con massima a Luni Provasco dove si sono toccati 29.1 gradi; Riccò del Golfo ha toccato 28.9, Castelnuovo Magra 28.8, Sarzana 28.2, Casale di Pignone 28.1. In provincia di Genova Pian dei Ratti (Orero) ha toccato 27.8, nell’imperiese spicca il 26.6 di Rocchetta Nervina, nel savonese Albenga Molino Branca ha segnato 25.9. Queste le massime nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 23.7, Savona Istituto Nautico 24.9, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 24.4, La Spezia 26.1

L'allerta si concluderà :

- nelle zone A, D (ponente, entroterra di ponente) alle 8 di domani, venerdì 15 maggio;

- nelle zone B, C, E (centro, levante, entroterra di levante) alle 14 di domani, venerdì 15 maggio.

Sono interessati all’allerta i bacini piccoli e medi di tutte le zone .

Ecco i fenomeni previsti per oggi e i prossimi due giorni e descritti dall’avviso meteorologico emesso in data 14 maggio :

Venerdì 15 maggio : Piogge diffuse di intensità debole o localmente moderata, associate a rovesci o temporali forti, in lento esaurimento nel pomeriggio. I fenomeni interesseranno in particolare il Ponente (zone AD) fino alle prime ore del mattino mentre peristeranno fino alle ore centrali sul centro-Levante (zone BCE). I quantitativi cumulati di pioggia a fine evento risulteranno significativi su ABDE, elevati su C. Venti da Sud, Sud-Ovest 50-60km/h con raffiche 70-80km/h su tutte le zone; mare molto mosso o a tratti agitato su A.

Sabato 16 maggio: permangono condizioni di instabilità, associate a deboli precipitazioni sparse; la sera le piogge assumerano carattere diffuso e potranno essere accompagnate da rovesci al più moderati. Venti in rotazione da Nord, localmente forti e rafficati nella notte.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale :

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito www.allertaliguria.regione.liguria.it, inviato anche tramite Twitter (segui @ARPALiguria). Sulla pagina www.facebook.com\ArpaLiguria post con immagini, grafici e dati.