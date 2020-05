Ultima puntata per "Redenzione", la web-serie noir tutta "Made in Savona"

La Bluevelvet ha realizzato un prodotto completamente made in Savona, dai luoghi in cui si sono girate le scene, Savona, Sassello, Albisola e Spotorno, al cast, fatto da attori savonesi.

Ma le produzioni non sono finite per la Bluevelvet: in arrivo infatti nei prossimi mesi un altra produzione tutta ligure e definita ambiziosa, una serie web tratta dai racconti di Charles Dickens. Per seguire gli aggiornamenti della Bluevelvet occorre iscriversi al canale Youtube della stessa e seguire su Facebook la pagina Bluevelvet.