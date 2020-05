32 Bandiere Blu in Liguria, Vaccarezza: "Riconoscimento che aggiunge valore alla nostra Regione"

"Sono state assegnate poco meno di due ore fa le Bandiere Blu per l'anno 2020. Aumentano i riconoscimenti ai comuni marinari e lacustri con le acque più pulite e il maggior rispetto dell'ambiente. In totale, 195 i comuni italiani che le hanno ottenute, 12 in più rispetto ai 183 dell'anno scorso". Cosi commenta il consigliere regionale di "Cambiamo!" Angelo Vaccarezza.

"Hanno ottenuto il riconoscimento anche 75 approdi turistici. "Bandiera Blu" è il riconoscimento internazionale, istituito nel 1987, assegnato ogni anno in 49 paesi, con il supporto e la partecipazione delle due agenzie dell'ONU: UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo) con cui la FEE ( Fondazione per l'Educazione Ambientale) ha sottoscritto un Protocollo di partnership globale e riconosciuta dall’UNESCO come leader mondiale nel campo dell’educazione ambientale e dell’educazione allo sviluppo sostenibile".

"La Bandiera Blu viene assegnata alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio; il programma, ha come obiettivo la diffusione della sostenibilità ambientale in tutto il territorio nazionale. La Liguria sale a 32 località, con due nuovi ingressi, Diano Marina e Sestri Levante, guidando così la classifica nazionale. Per la Bandiera Blu gli approdi sono 14 i premiati della nostra Regione - prosegue - Del riconoscimento ai 32 comuni liguri, 13 riguardano il territorio della Provincia di Savona, che si conferma quindi la provincia con più bandiere blu sia per le spiagge, che per le Marine: sono infatti 6 i porti premiati nel savonese".

"Questo risultato è il segnale di una mirata applicazione delle quelle regole utili ad una sempre migliore tutela dell'ambiente costiero, frutto del lavoro incessante e lungimirante degli imprenditori del settore balneare, che nonostante le moltissime difficoltà affrontate in passato, e quelle che si trovano a dover gestire oggi in periodo di emergenza sanitaria, hanno saputo reagire; sono pronti anche ora a proseguire i loro percorsi virtuosi, per mantenere alta la qualità delle nostre spiagge" aggiunge Vaccarezza.

Di seguito l'elenco delle Bandiere Blu della Provincia di Savona.

Spiagge: Bergeggi - Il Faro - Villaggio del Sole, Borghetto Santo Spirito - Litorale, Pietra Ligure - Ponente, Ceriale - Litorale, Loano - Spiaggia Levante Porto - Zona Torrente Nimbalto - Tombolo Perelli - Zona Sottopasso via Genova - Loc. Sottopassaggio, Finale Ligure - Castelletto San Donato - Finalmarina - Finalpia - Spiaggia di Malpasso/Baia dei Saraceni - Spiaggia del Porto - Varigotti, Spotorno - Lido, Celle Ligure - Levante, Varazze - Arrestra - Piani D'Invrea - Levante Teiro - Ponente Teiro, Savona - Fornaci, Albissola Marina - Lido, Albisola Superiore - Lido e Noli - Capo Noli/Zona Vittoria/Zona Anita/Chiariventi.

Approdi turistici: Loano - Marina di Loano, Celle Ligure - Cala Cravieu, Varazze - Marina di Varazze, Savona - Vecchia Darsena, Andora - Marina di Andora e Alassio - Marina di Alassio.

"La pianificazione mirata e la gestione responsabile degli arenili sono il lasciapassare per ottenere un riconoscimento importante, che aggiunge valore alla nostra Regione" conclude Vaccarezza.