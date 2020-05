Bandiere Blu 2020, Toti: "Grande soddisfazione in questo momento, siamo al lavoro per salvare la stagione estiva"

Nel 2020 la Liguria cresce ancora e si conferma al primo posto in Italia. Assegnate le Bandiere blu 2020, che vedono la Liguria confermarsi al primo posto (per l'undicesimo anno consecutivo) per numero di spiagge, ben trentadue (2 in più dell’anno scorso): Sestri Levante e Diano Marina. Primo posto anche per gli approdi, che salgono a 14 con l'ingresso di Cala Cravieu a Celle Ligure e Vecchia Darsena a Savona. A livello nazionale le bandiere blu sono 195, 12 in più rispetto al 2019: è ligure dunque circa un sesto di tutte le Bandiere blu italiane.

“Questa è una grande soddisfazione e una spinta in più per prepararci alla stagione estiva, nonostante le enormi difficoltà dovute all’epidemia - ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti - Abbiamo paesaggi che il mondo ci invidia, il turismo è uno dei punti forti della nostra terra e deve essere salvaguardato in tutti modi. Stiamo lavorando per salvare questa stagione estiva, applicando linee guida adatte al nostro territorio che possano permettere a tutti di lavorare e di godere del nostro mare. Lo dobbiamo ai nostri operatori che hanno bisogno di ripartire in attesa dei tanti turisti che speriamo possano al più presto tornare a trovarci. La nostra regione sarà pronta ad accogliervi in sicurezza, a partire proprio dalle sue splendide bandiere blu!”.

“Il premio è una conferma della bontà, della bellezza e dell'organizzazione delle nostre spiagge - ha aggiunto l'assessore al turismo Gianni Berrino - la Liguria è ancora prima, tutte le spiagge già premiate sono ancora presenti nel prestigioso elenco e se ne sono aggiunte altre due, segno di un processo virtuoso che va avanti da molto tempo e di un'eccellenza che tende a essere emulata e a espandersi, di località in località, su tutto il territorio. Quest'anno c'è naturalmente una preoccupazione sulla fruibilità di questi posti incantevoli, ma sono sicuro che gli operatori balneari faranno del loro meglio (come hanno sempre fatto) anche in questa situazione per accogliere tutti quelli che vorranno e potranno passare le loro vacanze sulle nostre riviere”.

L’elenco delle spiagge bandiere blu 2020 in provincia di Savona: Ceriale – Litorale, Borghetto Santo Spirito – Litorale, Loano - Spiaggia di Loano, Pietra Ligure – Ponente, Finale Ligure - Spiaggia di Malpasso/Baia dei Saraceni, Finalmarina, Finalpia, Spiaggia del Porto, Varigotti, Castelletto San Donato, Noli - Capo Noli/Zona Vittoria/Zona Anita/ Chiariventi, Spotorno – Lido, Bergeggi - Il Faro, Villaggio del Sole, Savona - Fornaci, Albissola Marina – Lido, Albisola Superiore – Lido, Celle Ligure - Levante, Ponente e Varazze - Arrestra, Ponente Teiro, Levante, Teiro, Piani D’Invrea.