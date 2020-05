Dl Rilancio, Pastorino (Leu): "Spinta per ripresa, ma serve selettività su Irap"

"Il decreto Rilancio è un'imponente risposta alle esigenze del Paese. Mette in campo risorse fondamentali in tutti i settori. Di fronte a un provvedimento complesso, credo che anche gli slittamenti siano più che comprensibili. Particolarmente importante è l'intervento sulle imprese con un mix di misure, compresi anche contributi a fondo perduto. Come sempre un decreto così corposo necessita di qualche correzione: lo stop all'Irap non può riguardare tutti, indistintamente. Occorre un criterio di maggiore selettività: c'è chi ha subito colpi durissimi e chi invece non ne ha bisogno. È un elemento su cui intervenire, liberando così risorse per i cittadini che sono comunque in sofferenza".

Lo dichiara il deputato di èViva, Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu.

"Durante il dibattito in Parlamento - aggiunge Pastorino - serve l'impegno a migliorare il decreto in quel punto. E soprattutto serve concentrare ulteriori sforzi per tutelare i bilanci dei Comuni, che come ha ammesso il presidente Conte hanno assunto un comportamento responsabile e dialogante. È necessario incrementare il rimborso della perdita delle entrate".