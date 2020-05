Cielo nuvoloso su tutta la provincia di Savona per chi volesse affrontare attività motorie nel weekend

Sarà un weekend di cielo coperto ma comunque tendenzialmente stabile, per chi volesse, nel pieno rispetto delle ultime disposizioni di legge, riscoprire un'attività motoria all'aperto.

Secondo quanto previsto dal sito Datameteo, le giornate di oggi e domani, sabato 16 e domenica 17 agosto, saranno nuvolose, ma non si prevedono rovesci. Temperature nelle medie di stagione, con punte quasi estive nelle ore di sole. Su tutta la provincia si oscillerà tra una minima di 15° C e una massima di 23° C.

Vento debole, con medie attorno ai 30-35 km/h da Nord e Nord-Nord Ovest, mare poco mosso.

La situazione dovrebbe mantenersi stabile fino a lunedì, con temporali previsti nelle giornate di martedì e mercoledì.

Ricordiamo comunque che il DPCM 26 aprile 2020 permette dal 4 maggio scorso le prime passeggiate oltre i 200 metri da casa, attività motoria e sportiva con l’apertura di parchi e giardini, ma in caso di mancato rispetto delle regole i sindaci potranno chiudere questi siti, soprattutto se rilevano assembramenti.

Mascherine indossate correttamente e gel igienizzante per le mani o guanti monouso ci devono accompagnare per tutto il percorso, ma non devono essere abbandonati nell’ambiente. Responsabilità, sicurezza e prudenza ci devono accompagnare nelle attività motorie e sportive.